Lexa e MC Guimê - Reprodução / Instagram

Lexa e MC GuimêReprodução / Instagram

Publicado 01/02/2023 18:59

Rio - Lexa surpreendeu os seguidores, nesta quarta-feira, ao oferecer uma recompensa em dinheiro para encontrar um vídeo específico do marido, MC Guimê, no "BBB 23". Em postagem no Twitter, a cantora afirmou que pagaria R$ 300 ao internauta que encontrasse o registro do momento em que o funkeiro citou a amada durante uma conversa no quarto Deserto.

fotogaleria

"Gente, alguém tem o vídeo do Guimê falando de mim agora? Por favor. Quem tiver o vídeo completo e me mandar agora eu faço um pix de 300 (reais)", declarou a artista. Com o incentivo, não demorou muito para um fã responder a publicação com um trecho em que o brother fala sobre o relacionamento com Lexa.

No recorte, é possível escutar o funkeiro dizendo: "Por mais que me doeu muito foi a prova de que eu posso ser muito melhor para ela do que eu estava sendo". Em outro momento, Guimê ainda relembrou o primeiro encontro do casal e revelou sua felicidade com um elogio que recebeu de Lexa. "Na hora que eu cheguei, eu estava com uma roupa 'da hora'", contou.

Mas o vídeo não era exatamente o que a carioca procurava: "Eu quero o completo, esse pedaço foi o que eu vi", lamentou a artista. "Não creio que ninguém tem o vídeo do Guimê contando toda a nossa história. Até Pix eu ofereci", desabafou Lexa, ao que uma fã respondeu: "Foi na câmera do quarto deserto, não foram as principais, por isso que ninguém tem gravado", explicou.



Confira: