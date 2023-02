Giovanna Leão, ex-Casa de Vidro do BBB 23, relembra como foi ter lidado com o cancelamento - Reprodução / Instagram

Giovanna Leão, ex-Casa de Vidro do BBB 23, relembra como foi ter lidado com o cancelamentoReprodução / Instagram

Publicado 01/02/2023 12:26

Rio - Giovanna Leão, ex-participante da Casa de Vidro do "BBB 23", falou sobre sua experiência no reality. No podcast "Vaca Cast", apresentado por Evelyn Regly, a ruiva detalhou como se sentiu ao lidar com o cancelamento, que ocorreu após o resgate de alguns de seus tweets antigos, repletos ofensas racistas, e esclareceu polêmicas relacionadas ao seu nome.