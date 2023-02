Paula é ’velada’ no ’BBB 23’ - Reprodução

Publicado 01/02/2023 09:03 | Atualizado 01/02/2023 09:08

Rio - Sempre que algum participante deixa o "Big Brother Brasil" as pessoas mais próximas do eliminado sofrem muito. Com a eliminação de Gabriel Tavares, na noite de terça-feira, não foi diferente. Paula, que fazia dupla com o rapaz e entrou com ele na Casa de Vidro, praticamente desfaleceu ao ver o amigo passar pela porta para deixar o reality e foi consolada pelos outros brothers.

Mas os internautas, que não perdem uma piada, logo compararam a cena com o momento que ficou conhecido como o "velório de Flay", no "BBB 20". Na ocasião, Flay foi consolada por Mari Gonzalez após a saída de Bianca Andrade, a Boca Rosa.