Gabriel é o segundo eliminado do ’BBB 23’Reprodução

Publicado 01/02/2023 07:52

Rio - Gabriel Tavares, de 24 anos, foi o segundo eliminado do "BBB 23" na noite desta quinta-feira. O participante levou a pior na disputa com Cezar Black e Domitila. Gabriel teve 53,3% dos votos para deixar o reality show enquanto Domitila ficou com 46,09% e Cezar com 0,61%. Ao todo, o segundo paredão contou com 100.089.771 votos e alcançou a marca de 300 mil votos por minuto durante o programa ao vivo.

O apresentador Tadeu Schmidt começou seu discurso de eliminação falando sobre a convivência na casa do "BBB". "Diante dos últimos acontecimentos, faz-se necessário esclarecer algumas coisas. Briga, desentendimento, discussão, treta, isso é inerente a qualquer convivência. Aí dentro e aqui fora acaba acontecendo. Eu falo uma coisa que você não gosta, você faz algo que me magoa, os ânimos exaltam. É do jogo, é da vida. Por mais que se tente evitar, acontece", disse.

"Cezar e Domitila, por exemplo, estão naquele grupo pessoas que fazem de tudo pra fugir dessas situações. Querem viver em paz com todo mundo e mesmo assim já se envolveram em brigas. Adianta fugir tanto? O estopim pode ser uma peruca", completou.

Tadeu então começou a abordar o relacionamento de Gabriel e Bruna Griphao. "Uma coisa totalmente diferente é um relacionamento afetivo marcado por agressividade em palavras e gestos. As pessoas envolvidas não se dão conta do acontece. Vários episódios vão se sucedendo e elas não percebem. Na treta todo mundo percebe que algo de anormal aconteceu. Num relacionamento tóxico, a grosseria é tratada como normal e isso não tem que deixar de fazer parte da nossa vida", disse.

"No passado, dizia-se que em briga de marido e mulher não mete a colher. Mete, sim, rápido, antes que o pior aconteça. Por isso dei o recado nove dias atrás. E aquele recado caiu como uma bomba na cabeça do Gabriel. Independentemente da opinião que se tem sobre ele, é inquestionável a força que o Gabriel mostrou para assimilar esse golpe. Havia uma situação que você desconhecia e não sabe exatamente o que fez, e de repente se viu no meio de um furacão, de repente tudo estava contra você, e você sentiu uma vontade enorme de sumir. Mas, aguentou firme, apostando na ideia de que quem erra merece uma segunda chance", continuou.

"Não é assim que funciona ou ninguém pode ser perdoado? Não tem direito a uma segunda chance? Se a vida tá seguindo uma direção que a gente não deseja, é o privilégio receber o alerta pra corrigir o rumo, é pra se agarrar nesse alerta e aproveitar da melhor maneira possível, pagar pelos erros e seguir com a vida como uma pessoa melhor. Quanto tempo leva pra dizer que alguém aproveitou a segunda chance?", questionou.

"Será que nove dias são suficientes? Pelo menos pra mostrar que está num bom caminho?! Não há uma resposta unânime, mas nós temos uma votação. O paredão de hoje serve para colocar um ponto final nessa história e seguir com o jogo, seguir com a vida", finalizou Tadeu antes de anunciar o nome de Gabriel.

Bate-papo no estúdio

Logo que saiu, Gabriel encontrou Tadeu no estúdio. "Não quero nem te perguntar muita coisa ou ouvir muitas respostas. Você vai precisar de um tempinho para entender o que aconteceu. Você vai precisar ver as cenas, conversar com as pessoas que você ama e vai sair daqui muito melhor", disse o apresentador.

"Todas as frases que falei de arrependimento ou vergonha não foram da boa pra fora. Acredito que a gente falha. Independente do resultado tudo o que eu falei lá dentro de melhorar como pessoa vai ser aplicado aqui fora. A gente aprende assim, caindo", afirmou Gabriel.