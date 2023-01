Bruna Griphao reclama com integrantes do quarto deserto - Reprodução de vídeo / TV Globo

Bruna Griphao reclama com integrantes do quarto desertoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 31/01/2023 11:56 | Atualizado 31/01/2023 13:24

Rio - Bruna Griphao não gostou nada da atitude dos integrantes do Quarto Deserto durante o Jogo da Discórdia, na noite desta segunda-feira. Ela reclamou dos amigos terem escolhido os próprios aliados na dinâmica, para não se indisporem com outros brothers da casa. No entanto, ela, que apontou Marvvila como Alvo e Domitila como "não confiável", reclamou que pode virar alvo de voto das duas.

fotogaleria

"Pra mim, deu. Deu o negócio de grupo, e estou falando numa boa. Eu não acho justo vocês votarem dentro do nosso grupo, tendo possibilidade de votar em outras duas pessoas que estavam ali (...) Quem continua pela mentalidade do grupo se indispõe, como eu me indispus com a Marvvila, e aqui ninguém se indispõe com ninguém", disse a atriz.

Larissa se defendeu: "Era algo pessoal, e não de jogo. Por isso que eu votei no Gabriel". "Mas eles sempre vão tentar fazer a gente se desentender. Tipo a Paula, ela já se entendeu com a Tina. Mas como eu vou me entender com a Marvvila por ter escolhido ela?" rebateu Bruna.

Após a reclamação da loira, Fred, Amanda, Ricardo, Larissa, Bruno, MC Guimê e Gabriel concordaram em combinar estratégias para a dinâmica. "A gente sempre tratou quase como zoeira, agora a gente tem que parar e conversar antes dos Jogos da Discórdia", afirmou o jornalista.