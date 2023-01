Key Alves revela ter ciúme de Gustavo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 31/01/2023 11:14

Rio - Key Alves está de olho em tudo o que acontece ao redor de Gustavo, seu affair no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo. A atleta admitiu ter ciúme do fazendeiro durante uma conversa deles com Cristian no quarto fundo do mar na madrugada desta terça-feira. Ela contou que uma sister sempre vai ao banheiro quando o empresário está tomando banho.

"Toda hora que eu vou no banheiro, que ele tá tomando banho... Não vou falar o nome, mas tem uma pessoa lá. A mesma pessoa, o tempo inteiro", revela a atleta. Gustavo confirma a percepção de seu affair na casa, mas ressalta: "Eu não tenho culpa. Toda vez que eu vou escovar dente ou tomar banho, ela pega, vai, e fica puxando assunto".

Cristian tentou descobrir a identidade da sister e citou alguns nomes, como Larissa, Paula e Bruna. No entanto, não obteve sucesso.