Rodrigo Mussi volta a falar sobre Key Alves - Reprodução/Instagram

Rodrigo Mussi volta a falar sobre Key AlvesReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2023 18:11

Rio - Rodrigo Mussi se pronunciou, nesta terça-feira (31), a respeito da polêmica envolvendo sua relação com Key Alves, do "BBB 23". "Para finalizar o assunto", escreveu ele nos stories do Instagram. O ex-brother afirmou que esteve com a jogadora de vôlei antes de sofrer um grave acidente de carro , no início do ano passado, mas que eles se afastaram por opção dele de querer se isolar do mundo. A atleta chegou a fazer uma tatuagem em homenagem a Mussi.

fotogaleria

"Desde que a Key entrou no BBB, voltou todo mundo a me perguntar sobre o acidente e sobre a tatuagem dela. Ela estava comigo minutos antes de acontecer o acidente. Eu sei que foi muito grave na época e isso pode ter abalado. Eu tento me colocar no lugar dela para imaginar o quanto isso a abalou na época. E a gente se afastou porque eu quis me isolar. Me isolei do mundo, quis ficar sozinho, quis entender tudo o que aconteceu, e a gente acabou perdendo o contato", explicou Mussi.

"A Key é uma menina super alto astral, divertida, gosta de desafio, é esportista, está se dando bem no BBB, vai longe e é isso", continuou o ex-BBB, ressaltando que não quer que tirem sua fala de contexto ou que ele seja mal interpretado.

"Todas as entrevistas que eu dou, que sou perguntado sobre isso, eu falo de uma forma leve. Brincando, como eu encaro a vida depois de tudo que aconteceu. Eu era muito chato lá no BBB, só queria saber de jogo, e hoje eu tento ser mais leve com a vida. E as respostas também são leves", concluiu.

A declaração foi feita após Rodrigo ter comentado no Twitter, na semana passada, as falas de Key sobre famosos com quem já se relacionou. "Desnecessária tamanha exposição. Até falta de respeito", disse ele na época. Após a repercussão, ele apagou a publicação. Em participação no "Encontro", ele disse que só viu a sister uma vez.