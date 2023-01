Gabriel debocha do cabelo de Bruno no ’BBB 23’ - Reprodução/Globoplay

Publicado 30/01/2023 16:57

Rio - Gabriel, que está no paredão desta semana com Cezar Black e Domitila, está sendo criticado nas redes sociais nesta segunda-feira (30) após fazer um comentário preconceituoso sobre Bruno no "BBB 23". Rindo, o modelo passa a mão no cabelo do brother e diz que parece "carpete de grama".

"Passa a mão no cabelo do Bruno", disse Gabriel para Larissa. "É o gel, menino. Fica assim...", respondeu Bruno, visivelmente constrangido. "Parece o carpete da grama ali", debochou Gabriel. A situação desencadeou revolta no Twitter, apontando a atitude do modelo como racismo.



"Meu Deus, que absurdo!", escreveu um. "Moleque sem noção", disse outro. "Se fosse a Karol Conká já estaria em todas as páginas", relembrou um internauta. "Independente se foi por causa do gel ou não: não se fala que o cabelo de uma pessoa está igual um carpete, gente. Qual o problema de vocês em justificar tudo como 'brincadeira'?", questionou outro. "Meu Deus, ele vai acabar ficando porque o Brasil não pode ver um racista que já quer adotar", se revolta umusuário do Twitter. "O povo justificando racismo é demais para mim", afirmou outro.