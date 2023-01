Gabriel e Domitila discutem após ativista falar em relacionamento abusivo no programa ao vivo - Reprodução

Publicado 30/01/2023 08:22

Rio - Cezar, Domitila e Gabriel Tavares são os três participantes do "BBB 23" que estão disputando uma vaga na casa esta semana. Como de costume, o apresentador Tadeu Schmidt concedeu 30 segundos para que os emparedados pudessem fazer sua justificativa e explanar o motivo pelo qual devem permanecer no reality show. A fala de Domitila Barros, que fez referência ao relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel, deu o que falar entre os brothers.

"Não vim aqui para ficar brincando ou fazendo analogias a relacionamentos abusivos. Vim aqui pra jogar e mostrar quem é Domitila Barros. No último Jogo da Discórdia, pedi aos companheiros de casa para me darem uma chance de reconhecer. Os que fizeram isso me deram uma resposta positiva. Quero pedir ao Brasil que me dê mais uma chance para mais uma semana", disse a ativista.

Gabriel Tavares chamou Domitila para conversar após a referência a seu namoro com Bruna Griphao. "Precisava expor essa parada? Expor a Bruna depois de tudo que vocês conversaram hoje, ontem, anteontem? Você acha maneiro da sua parte? Só queria saber se você acha legal", perguntou o modelo.

"Eu não acho legal. Se você quiser saber a minha resposta, vamos conversar", disse Domitila. "Você acha maneiro? Sim ou não", questionou Gabriel. "A pergunta do Tadeu foi: 'por que você quer ficar na casa'. Eu falei que quero que cada um dê palco para os valores que eles querem dar valor. Em nenhum momento falei da Bruna, falei das suas atitudes", despistou a ativista.

"Eu só queria saber se você acha maneiro ter falado isso. Você acabou de dizer que não acha, mas por que você disse?", perguntou o rapaz. "Porque eu fui responder a pergunta direcionada a mim", disse Domitila. "Mas é um momento pra você falar sobre você, não sobre nós. Eu estou até com ânsia", disse Gabriel.

"Eu também estou com ânsia de você. Eu passei três dias com ânsia. No momento que você quiser conversar, nós sentaremos e conversaremos. Agora eu não vou ficar mordendo isca de peixe pra depois colocarem minhas palavras de outro jeito. Quer sentar pra conversar comigo?", perguntou Domitila.

"Posso ficar em pé?", respondeu Gabriel. "Pode, mas se você achar que esse assunto é importante pra você nós podemos sentar e conversar", disse Domitila. "É muito importante porque uma coisa é você passar pano pra mim e deixar de falar uma coisa. Outra coisa é você expor uma pessoa que você disse que não ia expor, que não queria expor, que tem um cuidado por ela e você fez mesmo assim", afirmou Gabriel.

"O meu problema é com você, não transfira agora pra Bruna. Eu tive uma conversa com a Bruna que eu não tive com você", justificou Domitila. "Tá bom", respondeu apenas Gabriel, que deixou a conversa.