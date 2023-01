Cezar diz que só ficaria com Larissa, Bruna Griphao e Key Alves no ’BBB 23’ - Reprodução

Publicado 30/01/2023 11:47

Rio - O enfermeiro Cezar deu o que falar durante uma brincadeira de jogo da verdade no "BBB 23". Ao ser questionado sobre as mulheres pelas quais se interessou no programa, Cezar disparou: "As três que eu pegaria já pegaram alguém". O brother se referiu a Key Alves, que está com Gustavo, Bruna Griphao, que ficou com Gabriel Tavares, e Larissa, que está ficando com Fred.

A fala de Cezar causou estranhamento em Marvvila, que deu uma olhada significativa para a amiga Sarah Aline durante a declaração do enfermeiro. Nas redes sociais, Cezar foi acusado de ser "palmiteiro", termo usado para definir homens negros que só se interessam por mulheres brancas. Cezar não citou nenhuma das mulheres negras da casa como possíveis interesses românticos.