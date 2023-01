Arthur Aguiar opina sobre o paredão do BBB23 - Reprodução do Instagram

Publicado 30/01/2023 13:27

"Pode ser que eu esteja enganado? Pode. Se o Gabriel ficar, caso fique, porque não tem como ter certeza absoluta que ele vai sair, todas essas pessoas do grupo que estava e se afastaram dele, vão voltar a se aproximar como se nada tivesse acontecido", começou.

"Aí vem meu questionamento: essas pessoas se afastaram dele porque estavam com medo de estar queimado aqui fora e não queriam se associar ou se afastaram porque não concordaram com as atitudes que teve lá dentro? Porque se ele voltar e todo mundo se aproximar de novo fica um pouco estranho. Anotem: se ele voltar vocês vão ver isso acontecer e aí pensem nisso", finalizou o cantor, que foi campeão da última edição do reality.