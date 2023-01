Ex-BBB Gil do Vigor - Webert Belicio / Ag. News

Ex-BBB Gil do VigorWebert Belicio / Ag. News

Publicado 29/01/2023 19:26

Rio - Gil do Vigor usou seu Twitter, neste domingo (28), para compartilhar com seus seguidores sua opinião sobre o elenco da edição deste ano do "BBB". O ex-brother, participou do reality em 2021 e apesar de não ter saído da casa vencedor, hoje acumula mais de 14 milhões de seguidores em suas redes sociais, enquanto completa seu PhD nos Estados Unidos.

Segundo Gil, o elenco não busca protagonismo, o que impede o jogo de fluir melhor: "Eu sinto que nesta edição quase ninguém quer ser protagonista! Eles falam que não vão brigar ‘pelo grupo’, não vão fazer isso ou aquilo ou que vão votar ‘pelo grupo’ e esquecem que o jogo é individual e que fica chato isso. Prejudica a treta e o enredo do programa! Bora acordar." O economista se referiu ao jogo em grupo que se instaurou na casa, entre os brothers que dormem no quarto deserto e os que se instalaram no quarto oceano.