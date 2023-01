Key Alves e Gustavo conversam sobre a relação dos dois - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 28/01/2023 11:05

Rio - Key Alves e Gustavo falaram sobre o futuro da relação dos dois durante a festa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, na madrugada deste sábado. No quarto fundo do mar, a jogadora de vôlei abriu o coração para seu affair e disse que precisa de mais espaço. Ela deixou claro, no entanto, que esse não seria o fim da relação deles.

"Não é se afastar. É ter o tempo de cada um também. Às vezes a gente fazendo isso sinto que pode machucar alguém. Se os dois sentar aqui... Entende o que eu estou falando", disse a atleta, que completou: "A gente não tem que parar de ficar nem nada disso, não é isso que eu quero. Mas o tempo inteiro grudado acho ruim emocionalmente para nós dois".

O fazendeiro não curtiu muito a ideia, mas respeitou a decisão de Key. "Estou achando tudo perfeito, mas se você quer ficar sozinha, me fala. Deixo você sozinha. Se você quiser dormir comigo, a gente dorme. Se você quiser, eu durmo no chão, você na cama. Pra gente se desgrudar, só de for assim, não tem outro jeito, estamos na mesma casa".

Após a conversa com Gustavo, Key desabafou com Cristian. "Gosto muito dele, não quero perder a amizade, nada, não quero parar de ficar, só quero um pouco mais de espaço, acho que vai ser bom para os dois. É muito intenso", opinou ela. O brother, então, a aconselhou. "Deixa acontecer. Só que são duas decisões. Ou vocês param agora ou vocês continuam e é isso: 'Eu quero meu tempo se eu quiser ficar com as meninas na piscina, tu fica com os guris'. É isso".



Por fim, Key comentou com Gustavo. "Eu não quero mudar nada na gente. Só quero um tempo. E não é um tempo de não ficar mais. É espaço. A gente não pode rachar agora. Eu sinto abertura pra falar com você de tudo. Confio em você. A gente não pode brigar. Promete?", pediu a jogadora. "Prometo", respondeu ele.