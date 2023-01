Tina tira tranças com ajuda de brothers negros no ’BBB 23’ - Reprodução/Globoplay

Tina tira tranças com ajuda de brothers negros no ’BBB 23’Reprodução/Globoplay

Publicado 27/01/2023 15:49

Rio - Tina, do "BBB 23", resolveu tirar as tranças nesta sexta-feira (27) e contou com a ajuda dos outros participantes negros da edição: Aline Wirley, Fred Nicácio, Marvvila e Sarah Aline. Durante o processo, a angolana de 29 anos ensinou aos colegas de reality como canta "Glória a Deus nas Alturas" no dialeto da região onde ela nasceu.

fotogaleria

"Wakanda! Faz um print da gente!”, brincou Tina, fazendo referência a nação africana fictícia da franquia de filmes do "Pantera Negra". Com o penteado desfeito, a modelo posou sorridente e recebeu elogios pela mudança. "Seu cabelo é lindo, você é linda, seus traços são lindos, você é preciosa, você é amada, a gente te protege", afirmou Fred Nicácio. Muitos internautas ficaram impactados com a força da cena, considerando um momento de ancestralidade e grande representatividade.

Coincidentemente, o momento ocorre dois dias após a festa do líder, em que Key Alves conta para Cristian e Cezar Black que Tina gostaria de ficar com alguém e os dois negam imediantamente. A sister não ficou sabendo do acontecido, mas nas redes sociais, muitas mulheres negras se identificaram com a situação, apontando o preterimento baseado no racismo estrutural.