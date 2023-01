Fred Nicácio - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/01/2023 19:19

Rio - O irmão de Fred Nicácio, Philipe, desmentiu uma declaração do médico, que está confinado no "BBB 23", de que ele teria sido expulso de casa pelos pais após se assumir gay. Em postagem no Instagram, o rapaz compartilhou o vídeo de uma conversa do brother com Marvvila em que ele enaltece os amigos pelo apoio que recebeu. No entanto, de acordo com Phillipe, a situação ocorreu de maneira diferente do que o fisioterapeuta contou.

"Estou aqui para mais uma vez mostrar um outro lado da minha família, pois em rede nacional apenas um lado está sendo falado e de forma ludibriatória", iniciou o engenheiro, na legenda da postagem. No vídeo, Fred desabafa aos prantos em uma festa do reality show: "Se eu 'tô' vivo até hoje, é porque meus amigos salvaram minha vida quando meus pais me colocaram para fora de casa por ser gay".

Ao longo do texto da publicação, Phillipe disse que o médico era "bancado" pelos pais enquanto morava em outra cidade, onde cursava sua segunda graduação no ensino superior. Ele explicou que o fisioterapeuta pediu ajuda aos familiares para estudar medicina e, na época, "namorava uma amiga da família que era médica já formada".

"Em nenhum momento, em especial pela minha pessoa, deixamos de ajudá-lo pela questão da opção sexual (sic) dele, mas sim por assuntos que ele sabe (que por educação e respeito ainda não exporei)", declarou o rapaz. Ele ainda alega que o desentendimento entre Fred e os pais aconteceu após o brother posar para um ensaio fotográfico de uma boate com público LGBTQIAP+. "Meus pais ficaram catatônicos com a situação e exposição", disse Phillipe.

O irmão de Fred também garantiu que, antes das fotos serem publicadas nas redes sociais, a família já havia conversado "de forma amigável" com o médico sobre sua orientação sexual e ele teria negado ser gay. "Depois de todo o ocorrido, ele ficou sendo ajudado da forma que podiam pela minha mãe e pelo meu irmão mais novo, mas, em nenhum momento, ele cita isso, apenas os amigos. (Ingratidão)", continuou Phllipe, se referindo ao vídeo.



"Com isso, concluo que o Fred Nicácio está faltando com a verdade, ou melhor, apenas está expondo de forma totalmente desnecessária um lado dos fatos. Peço a Deus que o abençoe, mas toda vez que ele expor de forma leviana eu irei esclarecer os fatos", finalizou Phillipe.

Atualmente, Fred Nicácio está confinado no quarto secreto do "BBB 23" junto com a maquiadora Marília. Nesta quinta-feira, o participante mais votado será eliminado do reality show em definitivo, enquanto o outro retorna ao programa imune e com direito a vetar outro brother ou sister de disputar a Prova do Líder.

