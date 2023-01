Fred dá olhadinha indiscreta em Larissa - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/01/2023 11:19

Rio - Fred já não consegue mais disfarçar seu encantamento por Larissa. O jornalista deu uma olhadinha indiscreta para a personal trainer, que estava com um vestido preto coladinho, durante a festa das líderes do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira.

Tudo aconteceu quando os dois estavam conversando com Ricardo. Em um momento, a professora pegou uma garrafa e saiu do local. O ex de Bianca Andrade aproveitou para dar uma espiadinha na sister.

O momento, claro, não passou despercebido pelos internautas. "Não aceite menos do que alguém que te olhe como o Fred olha para a Larissa", comentou um usuário do Twitter. "Ele nem disfarça", destacou outro. Nas redes sociais, inclusive, a torcida para os dois viverem um affair na casa mais vigiada do Brasil é grande.

A OLHADA DO FRED PRA LARISSA VAMO VAMO VAMO BOCO ROSO #BBB23 pic.twitter.com/OpgblBeURQ — isaura (@marveldeviI) January 26, 2023

Não aceite menos do que alguém que te olhe como o Fred olha para a Larissa. #RedeBBB — Alexandre Domingues (@alexandredomin_) January 26, 2023

Clima tenso entre os brothers, olha a olhada do Fred pra Larissa… reage cara — caio jornalista (@caioxe) January 26, 2023

A OLHADA QUE O FRED DEU AGORA PRA LARISSA ALGUÉM ME ACODE #bbb23 — lya #bbb23 (@battinshawn) January 26, 2023

Essa olhada do Fred pra Larissa pic.twitter.com/nI2RU1r7ih — football_#BBB23 (@football_bbb23) January 26, 2023