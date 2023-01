MC Guimê divulga ’Diamante’, primeira música após entrada no ’BBB 23’ - Paulo Belote/Globo

Publicado 26/01/2023 14:08

Rio - MC Guimê está no 'BBB 23', mas não está com a carreira parada. O cantor lançou sua primeira música desde que começou o confinamento. O single traz no nome o símbolo que representa o artista no reality show e faz referência a tatuagem que tem no pescoço: "Diamante". Uma parceria com o trapper Major MD, a canção é divulgada em um momento que o rapper está em evidência por sua participação no Camarote do "Big Brother Brasil".

Em uma fusão de rap e funk, "Diamante" ressalta fases boas e ruins da vida de Guimê e relembra as origens humildes do artista, juntamente com o sucesso alcançado em sua trajetória. A música é apenas um dos conteúdos que o artista deixou gravado para divulgar durante seu confinamento.