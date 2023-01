Fred Nicácio e Marília falam sobre Gabriel no Quarto Secreto - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/01/2023 13:39 | Atualizado 26/01/2023 13:41

Rio - Fred Nicácio e Marília analisaram o comportamento de Gabriel no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, enquanto tomavam café da manhã no "Quarto Secreto", nesta quinta-feira. Os dois concordaram que o modelo é estrategista. O médico ainda foi além e disse que o brother tem a 'mentira na ponta da língua'.

A maquiadora opinou sobre o jogo do modelo enquanto assistia imagens dele pela televisão. "O bicho é estrategista". O médico concordou com a loira. "Estrategista é uma qualidade. Ele é estrategista que tem maldade. Mas não uma maldade de malícia do jogo, não é só isso. Ele tem a mentira na ponta da língua. Persuasão...", avaliou.

O fisioterapeuta ainda recordou quando Key Alves e Gustavo alertaram sobre o jogo sujo de Gabriel. "Concordei. É o jogo dele. Eu não acredito que seja um jogo honrado. Ele viu que ele tá queimado do lado de lá e, ao invés dele readequar ou sei lá o que, ele já tá queimando a galera dele com o outro grupo".