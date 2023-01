Líderes da semana, Bruna Griphao e Larissa escolhem tema de festa -

Líderes da semana, Bruna Griphao e Larissa escolhem tema de festa

Publicado 25/01/2023 16:21 | Atualizado 25/01/2023 16:25

Rio - A noite vai ser animada na casa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, nesta quarta-feira. É que vai rolar a festa das líderes Bruna Griphao e Larissa. A temática vai reunir novelas de época, um pedido da atriz, e um baile megafunk, solicitado pela personal trainer.

fotogaleria

Bruna, que integrou o elenco de dois folhetins de época, "Nos Tempos do Imperador" e "Orgulho e Paixão", ganhará com um set para interpretar uma cena de ação com um cavalo mecânico e um telão exibindo imagens de fundo para simular uma sequência de novela.

Os brothers também vão dançar até o chão ao som do funk. Larissa terá suas imagens gravadas se divertindo no baile com os outros participantes para serem exibidas simultaneamente na festa.