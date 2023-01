Fred e Marília já usaram todos os cards de áudio - Reprodução

Fred e Marília já usaram todos os cards de áudioReprodução

Publicado 25/01/2023 08:19

Rio - Fred Nicácio e Marília estão no quarto secreto do "BBB 23" assistindo a tudo o que acontece na casa. No entanto, os brothers só podem escutar o que os colegas falam quando usam os "cards de áudio". Eles receberam seis cartões para equilibrar e usar até quinta-feira. Mas, ansiosos, já usaram todos em apenas uma hora de permanência no cômodo.

fotogaleria

Assim que entraram no quarto, eles encontraram a TV ainda desligada. Em seguida, a imagem dos confinados apareceu, porém sem som. Cada card de áudio tem duração de cinco minutos. Os dois já usaram todos e ainda tem quase dois dias inteiros pela frente no local. Nesse meio tempo, acontecerá inclusive a festa das líderes Larissa e Bruna Griphao.

O que eles escutaram?

Em sua permanência no quarto secreto, Fred e Marília já escutaram Tina afirmando que esta última não agregou no jogo. "Fora o Monstro, que outro momento ela teve?", perguntou a angolana. Marília, então, afirmou que se voltar para o "BBB 23" vai colocar fogo no parquinho.

"Queria mais cards. Preciso escutar mais conversas pra ver esse povo se entregando. Eles acham que eu sou fraca, uhum, sou bem fraquinha. Se eu voltar, vou voltar soltando fogo pela boca do caneco", disse a sister.

Gabriel Tavares também falou sobre a "saída" de Fred, que é seu rival. O modelo disse que foi como "se um peso tivesse saído de suas costas". O ex de Bruna Gripaho também criticou Fred, ex de Boca Rosa. "Quer ser amigo de todo mundo".