Fred Nicácio antes e depois da harmonização - Reprodução Internet

Fred Nicácio antes e depois da harmonizaçãoReprodução Internet

Publicado 25/01/2023 12:05 | Atualizado 25/01/2023 12:10

Rio - O médico Fred Nicácio, que está confinado no quarto secreto do "BBB 23", vem chamando atenção nas redes sociais por conta do formato de seu rosto, bem quadrado, fruto de uma harmonização facial. Os internautas chegaram a apelidá-lo no Twitter de "Karol Conqueixo" e fizeram vários memes. Agora, estão circulando na Web fotos e vídeos do brother antes de passar pelos procedimentos estéticos.

fotogaleria

"Eu estou impressionada com a beleza de Fred Nicácio antes da harmonização facial", disse uma pessoa no Twitter. "(Prefiro) Milhões de vezes o antes", comentou outro internauta. "Sinceramente, eu nunca fiquei tão triste com uma harmonização facial assim antes", criticou outra telespectadora do programa.

"Harmonização facial é 8 ou 80 né? Ou melhora mil vezes sua aparência, como aconteceu com o Arcrebiano, ou acaba com ela como aconteceu com o Fred", disse uma pessoa se referindo ao ex-BBB Bil Araújo, da 21ª edição do reality show.