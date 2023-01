Tadeu Schmidt e Boninho almoçam em shopping do Rio em dia de paredão no 'BBB 23'

Rio - Tadeu Schmidt e Boninho estiveram no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira, para almoçar com outros dois amigos. O apresentador do "BBB 23" e o diretor de variedades da TV Globo sorriram para o fotógrafo no local enquanto passeavam no estabelecimento.

Nesta terça-feira, será revelado o resultado do primeiro paredão da edição que estreou no último dia 16. Gustavo e Key Alves enfrentam Fred Nicácio e Marília na disputa. A dupla mais votada irá para o quarto secreto e o público terá até quinta-feira para definir quem deixará a casa em definitivo.

