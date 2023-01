Gabriel e Bruna Griphao conversam após alerta de Tadeu - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 24/01/2023 16:49

Rio - Na tarde desta terça-feira (24), Gabriel refletiu sobre o cancelamento que acredita ter sofrido do público. Em conversa com Fred Desimpedidos e MC Guimê, o modelo pensou sobre a segunda chance que o ator recebeu, chegando até a ganhar o reality na edição anterior. Gabriel tenta se reconciliar com as mulheres da casa após comportamento abusivo com Bruna Griphao, com quem vive um affair, e pensa sobre a possibilidade de reviver o carinho dos telespectadores.

Na conversa, Gabriel falou: "O Arthur Aguiar (vencedor do 'BBB 22') literalmente entrou aqui cancelado por um monte de m*rda que ele fez lá fora. E ele conseguiu mudar isso com a índole dele, mostrou que ele não é uma pessoa ruim. Tanto que ele chegou onde chegou. E eu levo isso como exemplo. Pô, irmão, se eu errei, as pessoas erram. Eu não sou o único que erra"

Em outro momento, Gabriel relembrou a trajetória da cantora Karol Conká, participante do 'BBB21', e disse: "O Brasil quer ver a galera que falou m*rda sair. Isso eu entendo. Só que eu também entendo que, por exemplo, a Karol também falou muita coisa aqui. Não estou querendo medir nem comparar, só que ela também teve uma segunda oportunidade. Faz quanto tempo que ela veio? Dois anos? Ela já teve outras oportunidades, ela fez um 'bagulho' na Globo depois, fez série, contou sobre isso"

Nas redes sociais, internautas viralizaram o vídeo do modelo comentando sobre o vencedor do "BBB22" e comentaram: "Esse vidraceiro é patético", "Contextos totalmente diferentes" e "eu acho que ele tá querendo colar um personagem"