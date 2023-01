Gabriel e Bruna Griphao conversam após alerta de Tadeu - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 24/01/2023 11:31 | Atualizado 24/01/2023 11:32

Rio - Bruna Griphao e Gabriel voltam a falar sobre a relação deles no "Big Brother Brasil 23", na madrugada desta terça-feira, após o alerta feito por Tadeu Schimdt no último domingo. O modelo comentou que não pretende ter uma segunda chance com a atriz, mas que espera manter uma amizade com a loira.