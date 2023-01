Internautas se revoltam com a forma que Gabriel Fop trata Bruna Griphao - Reprodução/Globoplay

Internautas se revoltam com a forma que Gabriel Fop trata Bruna GriphaoReprodução/Globoplay

Publicado 23/01/2023 22:47 | Atualizado 23/01/2023 23:01

Rio - Enquanto Bruna Griphao segue confinada no "BBB 23", o pai da atriz usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar um desabafo após Tadeu Schmidt alertar a artista e Gabriel Tavares sobre o relacionamento entre os dois. Paulo "Kakau" Orphao foi aos Stories do Instagram para falar sobre o comportamento da herdeira no reality show, após o apresentador do programa sugerir que os confinados estariam vivendo uma relação tóxica.

"Bruna insiste em normalizar o que não é normal! Fica cega ou pior: não quer ver! Bruna precisa de ajuda, de cuidados que façam ela não achar normal esse tipo de atitude. Você que aponta o dedo com certeza é uma mulher abusada ou um abusador. Ou simplesmente é desprovido de empatia. Peço a Deus que Gabriel aprenda com seus erros e nunca mais ache normal a atitude que ele teve, na real ele precisa de ajuda também", escreveu Kakau.

A postagem foi feita após Tadeu Schmidt mandar um recado, ao vivo, para Bruna e Gabriel sobre affair que vivem no "BBB 23". "Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido em um relacionamento, talvez, nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados", declarou o apresentador, neste domingo.

"Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: 'Eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'. Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês", completou.

Na madrugada desta segunda-feira, Bruna Griphao e Gabriel conversaram sobre a relação deles. Após o modelo reconhecer seu erro e pedir desculpas, os dois optaram por colocar um ponto final no affair e tentar seguir apenas como amigos na casa mais vigiada do Brasil.