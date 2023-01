Bruna e Gabriel colocam um ponto final na relação - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/01/2023 07:59

Rio - Bruna Griphao e Gabriel conversaram sobre a relação deles, na madrugada desta segunda-feira, após o alerta feito por Tadeu Schmidt durante o "Big Brother Brasil 23", da TV Globo. Após o modelo reconhecer seu erro e pedir desculpas, os dois optaram por colocar um ponto final no affair e tentar seguir apenas como amigos na casa mais vigiada do Brasil.

"Acho que a gente precisa se afastar mesmo, não está legal. Está tudo bem, só acho que a gente realmente podia se afastar e cada um fazer seu jogo. Não é só sua culpa, é minha culpa também. Acho que se a gente não se afastar agora, vamos estar ignorando o bagulho", diz Bruna, abraçada ao brother.

Gabriel concordou: "Concordo super com você, mas quero que você reconheça que eu fiz merd* na hora de falar e eu assumo. Não tem problema botar o pé no chão e voltar atrás", afirmou o modelo, que pediu desculpas à loira, se referindo a fala citada por Tadeu no programa ao vivo. "Só devo desculpas, colocar o pé no chão, botar a mão na consciência. Posso influenciar pessoas ruins que podem fazer isso lá fora", ressaltou.



Logo depois, os dois decidiram colocar um ponto final na relação e seguir apenas como amigos. "A gente pode reconstruir essa relação de outra forma, de amizade", sugeriu Bruna.