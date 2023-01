Bruna chora após torpedo de Key Alves para Gustavo - Reprodução/Globoplay

Bruna chora após torpedo de Key Alves para GustavoReprodução/Globoplay

Publicado 23/01/2023 15:35

Rio - Bruna Griphao segue passando por momentos difícies dentro da casa do 'BBB 23'. A atriz não conseguiu segurar o choro ao receber uma provocação de Key Alves no queridrômentro desta segunda-feira (23). Após o discurso de Tadeu Schmidt sobre o relacionamento tóxico de Bruna com Gabriel Fop , a jogadora de vôlei mandou um torpedo para Gustavo, com quem vive um romance, que acabou soando como uma indireta.

fotogaleria

"Eu e você pra sempre, Cowboy. E obrigada por me respeitar", escreveu Key. Em conversa com Fred na sala, Bruna criticou o comportamento da atleta. "Isso é baixo", disse ela. "Foi o que eu falei, acho eles bons jogadores, mas isso aí já é baixaria", respondeu Fred. "Tipo, jogou na minha cara que eu não estou sendo respeitada", completou ela, começando a chorar em seguida.

"É uma cutucada desnecessária. E tipo, mano, ela fez para abalar mesmo. Quanto mais você se abalar, mais tá funcionando”, afirmou o ex de Boca Rosa. "Eu não vou surtar aqui, não vou. É um bagulho que não se brinca. É além de jogo isso, tá ligado?”, ressaltou Bruna.



No quarto Fundo do Mar, Key comentou com seus aliados que acredita que a atriz tenha inveja de seu relacionamento com Gustavo. Internautas criticam a atitude da jogadora de vôlei, que também alfinetou a sister durante seu raio-x. "Acho justo eu e o Cowboy ficarmos porque somos melhores em tudo, como pessoa, no jogo, nas provas e temos caráter, graças a nossa família", disse ela.

Bruna ficou abalada depois de ler o torpedo de Key para Gustavo #BBB23 pic.twitter.com/InNbstTqPv — Tracklist (@tracklist) January 23, 2023