Internautas se revoltam com a forma que Gabriel Fop trata Bruna GriphaoReprodução/Globoplay

Publicado 22/01/2023 16:08

Rio - Formado na primeira festa do 'BBB23', o casal Bruna Griphao e Gabriel Fop não está agradando o público. A atriz, que desde o primeiro dia do reality disse que não queria ficar com o modelo para não comprometer seu jogo, tem comprado briga com o restante da casa para proteger o parceiro, que corre risco de ir para o paredão. Mas a relação problemática dos dois não para por aí. O que mais tem incomodado os internautas é a forma agressiva que o ex de Anitta tem tratado a artista.

Gabriel não parece gostar do carinho em excesso da Bruna e protagonizou diversos momentos desconfortáveis em que trata a atriz de maneira grosseira, muitas vezes além do aceitável. Visto como um comportamento abusivo pelos fãs do programa, o modelo chegou a insinuar que daria "umas cotoveladas" na boca da sister e a empurrou em um outro momento.



A relação dos dois tem gerado tanto incômodo que até mesmo os administradores das redes sociais de Bruna Griphao expressaram querer que ela receba um "sinal", mas sem citar o nome de Gabriel. Já o público, quer que o rapaz vá para o primeiro paredão e seja eliminado por conta de sua conduta nos poucos dias de 'BBB'.

Muitos comparam a situação dos dois com outros casais do reality como Carla Diaz e Arthur Picoli, do 'BBB21', Marcela McGowan e Daniel, do 'BBB20', e Gabi Martins e Gui Napolitano, também do 'BBB20'. Em todos os casos, as mulheres acabaram sendo eliminadas por se perderem no jogo após o romance. Contudo, outros acham a relação mais parecida com a de Emilly Araújo e Marcus Harter. O brother foi expulso do programa ao agredir a companheira, que acabou vencendo o 'BBB17'.

Confira alguns trechos da interação de Bruna e Gabriel e a opinião dos internautas:

