Key Alves compara carreira de Bruna Griphao com a de Jade PiconReprodução/Instagram

Publicado 21/01/2023 09:14

Rio - A rincha entre Key Alves e Bruna Griphao já está mais do que declarada no 'BBB 23'. Na madrugada deste sábado (21), após festa com show de Monobloco, Saulo e É O Tchan, a jogadora de vôlei estava conversando, num primeiro momento com Gustavo, seu affair na casa, sobre o comportamento da atriz, que ela acreditava fazer parte da profissão.

"Ela é atriz! Vagab*nda. Não tenho paciência para esse povo. Muito mimadinha", disse a atleta.

Em seguida, Cezar Black entra na conversa, e comenta a facilidade que Bruna tem para chorar. "Ela é atriz das boas", disse ele. Inconformada, Key logo rebate. "Das boas, não. Se fosse, tava na novela das 9. A Jade Picon está no lugar dela, meu amor. Um beijo", debochou a sister.