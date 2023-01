MC Guimê mostra língua e viraliza na internet - Reprodução Internet

MC Guimê mostra língua e viraliza na internetReprodução Internet

Publicado 20/01/2023 22:07

Rio - MC Guimê fez uma careta durante o confinamento do "BBB23", nesta sexta-feira (20), e o tamanho da sua língua causou impacto na internet. Após um usuário do Twitter compartilhar o vídeo, internautas reagiram mencionando a esposa do cantor com mensagens como: "Lexa é uma mulher de sorte kkkkk". Após a repercussão, Lexa também compartilhou o vídeo e comentou: "É babado real!", entrando na brincadeira.

fotogaleria

Os fãs também postaram a reação dos participantes da casa, principalmente de Bruno, colega de confinamento do cantor do grupo Pipoca, que disse: "To passado! Lexa tá feita, viu?". No Twitter, muitos internautas a aumentaram a repercussão e aproveitaram a brincadeira, mandando mensagens do tipo: "eita como a Lexa tá bem servida", "e sabemos o porquê a Lexa voltou com ele", "A Lexa nunca foi triste!", "Eita como a Lexa deve estar sentindo falta", e "Misericórdia!"