Larissa e Bruna Griphao vencem a primeira Prova do Líder do ’BBB 23’Reprodução / Twitter

Publicado 20/01/2023 07:58 | Atualizado 20/01/2023 08:16

Rio - Bruna Griphao e Larissa são as primeiras líderes da 23ª edição do "Big Brother Brasil". A dupla, que levou a melhor durante a prova realizada na noite de quinta-feira, garantiu algumas vantagens no jogo , como a imunidade da semana e o poder de vetar duas pessoas na próxima Prova do Líder.