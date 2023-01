Anitta e Gabriel Tavares, do BBB 23, já viveram affair - Reprodução/Globoplay

Anitta e Gabriel Tavares, do BBB 23, já viveram affairReprodução/Globoplay

Publicado 19/01/2023 20:34 | Atualizado 19/01/2023 21:28

Rio - Gabriel Tavares afirma que não trocou olhares com Anitta durante o show dela na primeira festa do "BBB 23". O modelo, que já teve um affair com a cantora, lembrou para os brothers que a artista não tinha permissão para interagir com os participantes de forma alguma.

fotogaleria

"Passou liso. Ela estava olhando para todo mundo. Um olhar que ela dá, já influencia o jogo todo. Se ela olha pro [Cara de] Sapato e dá uma piscadinha, uma, ele ia apanhar, e outra, ele ia ficar como favorito aqui", refletiu.