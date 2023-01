Bruna Griphao acorda com ressaca moral no ’BBB 23’ - Reprodução/Globoplay

Bruna Griphao acorda com ressaca moral no ’BBB 23’Reprodução/Globoplay

Publicado 19/01/2023 21:22

Rio - Bruna Gripao acordou, nesta quinta-feira (19), com a famosa ressaca moral após a primeira festa do 'BBB 23' que contou com o show de Anitta. A atriz acabou fazendo diversas coisas que já tinha falado que não gostaria de fazer e falou no seu raio x que era hipócrita por conta disso. O vídeo se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, com os internautas se identificando com o comportamento da artista.

“Estou com muita ressaca moral. Sou a maior hipócrita desse jogo, que esse jogo já viu. Consegui ser hipócrita ontem na festa porque tudo que falei, não fiz”, disse ela no seu raio x. “Falei que não ia beber e bebi para caraca. Falei que não ia fumar, fumei. Falei que nunca pegaria o Gabriel, peguei. É isso, só fiz besteira. Desculpa pai e mãe", lamentou.