Fred Nicácio e o marido Fábio GeloneseReprodução Internet

Publicado 19/01/2023 15:25 | Atualizado 19/01/2023 20:52

Rio - Após Fred Nicácio beijar o participante Gabriel Santana na festa desta quarta-feira (19) no "BBB23", o marido do médico compartilhou um vídeo nas suas redes sociais onde avisa: "Eu sabia!". O especialista em odontologia cosmética Fábio Gelonese se divertiu com a situação e interagiu com os fãs nos comentários da publicação.

Fábio e Fred, que estão juntos há oito anos e casados há três, mantém um relacionamento aberto e são transparentes em relação a isso. Após compartilhar em seu Story o vídeo do beijo do marido, Fábio escreveu: "Oi Gabriel Santana, tudo bom?!", acompanhado de emojis de coração. Nos comentários do post, o dentista se deparou com fãs apoiando o relacionamento com mensagens do tipo: "Hahaha não monogâmicos são tudo!!!", "Relacionamento aberto gente! Super normal pra eles! Respeito a cima de tudo! " e "Isso é vontade de estar junto e não obrigação!! Lindos", e respondeu concordando: "É sobre isso".

No entanto o comentário que mais chamou a atenção, foi um seguidor que questionou se o dentista havia visto o beijo, Fábio respondeu elogiando o ator envolvido: "Sim! Um gato o Gabriel, né?"

Por outro lado, vários internautas se posicionaram questionando a situação: "ihhhh muito pra frente... Misericórdia!", "Se ele está ciente, tudo ok, mas não acredito que no intimo ele não se machuque!", "Tem que ter muita maturidade pra isso! Eu não tenho! Mas isso é problema meu e eu que lute!"

Esse tipo de comentário fez com que outros fãs saíssem em defesa do casal, escrevendo mensagens do tipo: "Eu não consigo entender esse tipo de relacionamento, mas respeito totalmente o direito de tê-lo!!!!Adoro o casal e espero que sejam felizes sempre!" e "Só quem pode dar palpite no relacionamento deles são eles mesmo!! Bora cada um cuidar da sua vida e felicidades pro casal"