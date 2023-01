Anitta se apresenta na casa do ’BBB 23’ - Reprodução

Anitta se apresenta na casa do ’BBB 23’Reprodução

Publicado 19/01/2023 08:58

Rio - A cantora Anitta se apresentou no "BBB 23" na noite desta quarta-feira e falou sobre sua relação com alguns brothers que estão na casa mais vigiada do Brasil. A artista tratou de minimizar os rumores de que já teria vivido um affair com Gabriel, que estava na Casa de Vidro.

fotogaleria

"Dos participantes, quem eu tenho mais intimidade na casa é a Bruna Griphao. Também conheço o Fred, o Guimê. Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço", disparou Anitta em entrevista ao "Gshow". Ela revelou ainda não ter assistido ao programa.

"Nessa edição, como eu já sabia que ia cantar preferi esperar para assistir para não chegar na casa com nenhuma opinião. Não sei muito bem o que está rolando, mas vou ver amanhã", afirmou.

Enquanto ainda estava confinado na Casa de Vidro, em um shopping no Rio, Gabriel disse ter conhecido depois de a cantora compartilhar um vídeo dele no TikTok.

Em entrevista ao GShow, Anitta fala sobre Gabriel “Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam” #BBB23

Reprodução/GShow pic.twitter.com/Zrrmoil6hd — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) January 19, 2023