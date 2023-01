Lexa e MC Guimê - Reprodução do Instagram

Lexa e MC GuimêReprodução do Instagram

Publicado 19/01/2023 19:43

Rio - Lexa usou seu Twitter, nesta quinta-feira (19), para contar o motivo pelo qual seu marido, MC Guimê, está fumando muito dentro do confinamento do "BBB23". Após ser muito questionada por fãs e internautas, a cantora escreveu: "Todo mundo me perguntando se o Guimê fuma tanto assim… e sim ele fuma bastante, mas ele tá fumando bem mais lá! Acho que é pq não tem nada pra fazer a não ser fofocar, papear e acaba aumentando a ansiedade dele. Meu Zé fumaça".

Nas respostas, seguidores responderam a artista em mensagens como: "Forças mô, meu namorado é fumante também e é péssimo, uma luta. kkkkkkk", "O @mcguime é a tia com café na mão e o cigarro na outra e a fofoca rolando! Mais Brasil que isso…", "Putz imagino mesmo, aqui fora tem sempre algo pra fazer então dá uma 'desbaratinada'...", e "Eu sou TeamGuimê com ou sem cigarro. Meu preferido...não imaginava que ia gostar tanto dele assim. Guimê Campeão"

Lexa e Guimê estão juntos desde 2018 e após uma separação de meses, retomaram o casamento semanas antes do confinamento do "Big Brother Brasil 23" começar.