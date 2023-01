A primeira festa do #BBB23 entregou mais que a edição do BBB 22 inteira.

Rolou beijo, sarrada, choro... do jeitinho que a gente gosta!!!

.

.#festabbb23 #festabbb #beijobbb GABRIEL MOSCA #GabrielFop #BrunaGriphao pic.twitter.com/08qs9zDRDS