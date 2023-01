Participantes do 'BBB 23' foram desconectados nesta quarta-feira - Reprodução/Globoplay

Publicado 18/01/2023 22:38

Rio - Prestes a terem sua primeira festa , os brothers e sisters do "BBB 23" já estão no clima de celebração após serem desconectados de suas duplas. Na noite desta quarta-feira, o apresentador Tadeu Schmidt apareceu no telão da casa para dar a notícia aos participantes, mas chamou a atenção dos confinados para um detalhe.

"As duplas podem se desconectar (...) Vocês estão definitivamente desconectados, mas continuam jogando como duplas até o fim da semana", avisou o apresentador. Ainda nesta semana, os 22 participantes disputam a Prova do Líder e Prova do Anjo, além de votarem para a formação do primeiro paredão da temporada no domingo. Fred Nicácio e Marília já haviam sido desconectados, na última terça-feira, após serem eleitos como a dupla que mais formou conexões na casa no primeiro "Jogo da Discórdia".

Nas redes sociais, fãs do reality show se divertiram com a reação de Aline Wirley ao soltar a luva que a conectava a Bruno Nogueira. Eufórica, a cantora levantou pulando e dançando, o que gerou diversos memes na internet. "Perdi tudo com a Aline comemorando que não vai precisar mais ficar perto do Bruno", brincou a ex-BBB Lumena Aleluia. "Aline, você tá feliz por causa da festa ou por não ter mais que ficar presa com o Bruno? Não precisa responder", ironizou Dani Calabresa.

perdi tudo com a aline comemorando que não vai precisar mais ficar perto do bruno pic.twitter.com/XAVzRKYBqc — Lumena (@LumenaAleluia) January 18, 2023

Aline, você tá feliz por causa da festa ou por não ter mais que ficar presa com o Bruno? NÃO PRECISA RESPONDER pic.twitter.com/zRXgY1nI5L — Dani Calabresa (@calabresadani) January 19, 2023

A ALINE COMEMORANDO QUE NÃO VAI MAIS FICAR GRUDADA COM BRUNO #BBB23 pic.twitter.com/GYkD2w2SNA — matheus (@whomath) January 18, 2023