Key Alves Reprodução da TV Globo

Publicado 18/01/2023 15:31 | Atualizado 18/01/2023 15:33

Rio - Key Alves, de 23 anos, gosta mesmo de ganhar dinheiro. A jogadora de vôlei falou sobre o trabalho na internet durante um bate-papo com Gustavo, Antonio "Cara de Sapato" Jr. e Amanda na cozinha do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, nesta quarta-feira, e disse faz tudo para faturar uma grana.

Tudo começou quando a médica quis saber se a atleta fazia TikTok. "Amiga, eu faço tudo. É dinheiro? Vamos fazer tudo, tudo que tem pra fazer", afirmou Key. A jogadora ainda relembrou que sempre gostou de ter sua independência financeira. "Eu vendia óleo da cozinha. Tudo que pudesse vender pra ter dinheiro, eu fazia".

Key já contou no reality que ganha uma bolada com sua conta no Onlyfans, plataforma de conteúdo adulto. Ela, inclusive, revelou o que mais faz sucesso em seu perfil. "Eu vendo foto de pé horrores, olha esse pé caríssimo!", brincou ela. "O seu pé?! Eu vou vender do meu!", comentou Marília. "Amiga, é babado… O que mais pedem é foto de pé", reforçou a jogadora.