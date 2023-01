Bruna Griphao conta que já foi elogiada por Jason Derulo - Reprodução

Bruna Griphao conta que já foi elogiada por Jason DeruloReprodução

Publicado 18/01/2023 11:30

Rio - Bruna Griphao, de 23 anos, relembrou uma mensagem privada que recebeu do cantor norte-americano Jason Derulo, no Instagram, durante uma conversa com Larissa, Aline Wirley e Bruno, Cezar e Domitila e Marvila e Cristian na cozinha do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo. A atriz revelou que o dono dos sucessos "Swalla", "Savage Love" e "Wiggle" elogiou seu abdômen. Ela, no entanto, ignorou o artista.

fotogaleria

Bruna Griphao afirma que "ignorou" DM de Jason Derulo! Griphao explicou que o cantor comentou sobre seu abdômen pic.twitter.com/j6vyTuRGDc — Acervo Famosos (@midiasdefamosos) January 18, 2023 "A única pessoa que me mandou direct na vida que eu me senti muito fod* foi o Jason Derulo. Ele já me mandou direct e eu ignorei, tá? Ele falou do meu abdômen", comentou a loira.

Os internautas, claro, reagiram a revelação. Confira abaixo:

a bruna já recebeu direct to JASON DERULO e ignorou pic.twitter.com/TPXMi2hmzz — . (@kazdolI) January 18, 2023

JASON DERULO MANDOU DM PRA BRUNA E ELA IGNOROU??? MULHEEEEEEER #BBBB23 — Sicsú (@SicsuPh) January 18, 2023

imaginando jason derulo elogiando o abdômen de bruna griphao pic.twitter.com/XGQoDyj67D — marcos (@cabulozs) January 18, 2023

E ela acha bonito ignorar um elogio.

Ainda mais de um artista super talentoso e carismático como o @jasonderulo

Mandou muito mal a @BrunaGriphaoo

— (@CesarJulio_RJ) January 18, 2023