Tadeu Schmidt faz piada envolvendo Renata Lo Prete durante Jogo da DiscórdiaReprodução

Publicado 18/01/2023 08:58

Rio - Tadeu Schmidt apressou o andamento do primeiro Jogo da Discórdia do "BBB 23" , na noite de terça-feira, e responsabilizou Renata Lo Prete, âncora do "Jornal da Globo", noticiário da madrugada da emissora, pela atitude. Na ocasião, o apresentador fez uma piada envolvendo a jornalista, para que pudesse acelerar o ritmo da dinâmica.

Durante o jogo, onde as duplas teriam que decidir com quem tiveram mais ou menos sintonia, os brothers Amanda e Cara de Sapato se levantaram para buscar a plaquinha de "Mais Sintonia" e foram apressados pelo apresentador. "Vamos lá, se não, a Renata Lo Prete fica louca comigo", declarou Tadeu, que logo soltou uma risada.

Mais tarde, a própria Renata enviou um recado para os fãs do "BBB" em um dos comerciais da emissora. "Olá, 'BBB 'no ar e eu passando para agradecer o seu apoio e a sua torcida, porque eu sei que você torce também por mim e por toda a equipe do jornal. Então, saiba que enquanto está rolando o jogo da discórdia, eu estou aqui bem acordada, atenta às novidades, atualizando as informações e te esperando", disse a jornalista.