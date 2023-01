Bruna Griphao faz sucesso na web com barriga trincada - Reprodução/Globoplay

Publicado 17/01/2023 17:49

Rio - Após disputar a Prova de Imunidade por 12 horas, Bruna Griphao impressionou os fãs do "BBB 23" ao exibir a barriga sarada enquanto tomava banho. Nesta terça-feira, internautas foram ao Twitter para elogiar a atriz de 23 anos pela boa forma física, compartilhando fotos do momento em que a sister se refrescava ao lado da dupla, Larissa.

"A barriga da Griphao, meu Deus, a meta é essa", disparou uma internauta. "Vou mandar pro meu personal (trainer) e dizer pra ele que é assim que eu quero", brincou outra usuária. "Eu tô muito impactada", comentou uma terceira. "Parece até de mentira", disse mais uma pessoa.

Bruna Griphao e Larissa ficaram em segundo lugar na Prova de Imunidade que teve início na noite desta segunda-feira, junto com a estreia do "BBB 23", na TV Globo. Fred e Ricardo foram os vencedores da disputa, garantindo uma semana longe do paredão. Os primeiros a deixarem a disputa, que foi de atenção e agilidade, foram MC Guimê e Tina e Cristian e Marvvila. Com isso, eles não participam da Prova do Líder, nesta quinta-feira.