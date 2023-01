Fred e Ricardo vencem prova da imunidade - Reprodução da TV Globo

Publicado 17/01/2023 12:18 | Atualizado 17/01/2023 12:28

Rio - Fred e Ricardo venceram a Prova de Imunidade, do "Big Brother do Brasil 23", da TV Globo, que chegou ao fim nesta segunda-feira, após doze horas. Os dois vibraram muito com a conquista e, claro, se emocionaram. Além de escaparem do primeiro paredão, eles ainda conquistam 10 mil reais e uma década de Globoplay. A dupla que ficou em segundo lugar foi Larissa e Bruna Griphao.

Fred e Ricardo vencendo a prova e comemorando com SIIIIIU. Não tem como não torcer por eles #BBBB23 pic.twitter.com/fyv5pfJ2Ny — Joy (@edfjoyce) January 17, 2023

Os primeiros a deixarem a disputa, que foi de atenção e agilidade, foram MC Guimê e Tina e Cristian e Marvvila. Com isso, eles não participam da Prova do Líder, nesta quinta-feira.

Paredão Secreto

Nesta semana, o paredão acontecerá em duas etapas. A primeira acontece na terça-feira, quando o público vota para tirar uma dupla da casa. Contudo, essa dupla não sai do programa imediatamente. Ela vai pro Quarto Secreto. Na segunda etapa, o público vota para eliminar definitivamente uma pessoa. A outra retorna para a casa mais vigiada do Brasil.