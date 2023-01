Key Alves revela que teve affair com o ator Murilo Cézar antes do 'BBB 23' - Reprodução/Globoplay

Key Alves revela que teve affair com o ator Murilo Cézar antes do 'BBB 23'Reprodução/Globoplay

Publicado 17/01/2023 22:44

São Paulo - Key Alves entregou uma revelação bombástica nesta terça-feira (17), no “BBB 23”. A jogadora de vôlei revelou que antes de entrar no reality estava começando um relacionamento com o ator Murilo Cézar, do SBT. Os dois se conheceram em Jericoacoara, no Ceará, nas festas de fim de ano.

fotogaleria



“Ele é ator do SBT, ele faz Poliana. É o Murilo Cézar. E deixa eu te falar: eu apaixonei nesse homem”, revelou a atleta. O ator Gabriel Santana, que estava na conversa e já fez novelas no SBT, afirmou conhecer o Murilo. “Ele é ator do SBT, ele faz Poliana. É o Murilo Cézar. E deixa eu te falar: eu apaixonei nesse homem”, revelou a atleta. O ator Gabriel Santana, que estava na conversa e já fez novelas no SBT, afirmou conhecer o Murilo.

“Se eu sair daqui e ele estiver solteiro, em nome de Jesus, eu namoro esse homem”, afirmou a jogadora. Key ainda revelou que um dia antes de entrar para o confinamento fretou um transporte para que Murilo fosse do litoral paulista até o centro de São Paulo, só para ficar com ela uma última vez.



Para quem não o conhece, o ator Murilo Cézar interpreta o pesonagem Marcelo em “As Aventuras de Poliana” e “Poliana Moça” na emissora de Silvio Santos.