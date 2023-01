Lexa e MC Guimê - Reprodução do Instagram

Lexa e MC GuimêReprodução do Instagram

Publicado 17/01/2023 18:44

Rio - Lexa usou seu Twitter, nesta terça-feira (17), para reagir à cenas do marido, Mc Guimê, no confinamento do "BBB23". A cantora compartilhou um dos vídeos postados na conta oficial do artista, mostrando o rapper tentando mergulhar na piscina da casa, e explicou: "Tadinho ele não sabe nadar gente KKKK".

fotogaleria

No tweet original, o administrador da conta de Guimê escreveu: "Ele não entrou com o cigarrinho. Mas, e esse mergulho que mal saiu do lugar?", e recebeu a resposta da cantora. Fãs e seguidores também se divertiram com a cena, e responderam com mensagens do tipo: "Ele boiando!", "Ele deve ter achado que já tinha chegado no outro lado kkk" e "O mergulho de centavos kkk".

Em outro tweet, Lexa elogiou o jogo do marido, e repudiou quem o acusou de ser planta, ao escrever: "Quem achou que o @mcguime ia ser planta… Ele acordou cedo, ajudou na cozinha com o maior carinho e agora tá falando de jogo e sobre respeitar os limites do jogo. Orgulho!"

Aproveitando o dia de folga, Lexa ainda respondeu mais um tweet da conta do marido. O administrador do perfil compartilhou imagens do cantor ajudando a dupla de jogo na cozinha e escreveu: "Menu da nossa dupla! E aí, @LexaOficial ele desenrola na cozinha mesmo? Será que descobrimos um novo chef?". A cantora de "Sapequinha" compartilhou e disse: "Tá me surpreendendo".

Os dois são casados desde 2018 e após alguns meses separados, anunciaram o retorno do casamento poucas semanas antes do confinamento começar. A cantora está usando suas redes sociais ativamente desde o início do programa para demonstrar sua torcida pelo marido.

Tadinho ele não sabe nadar gente KKKKKKKKKKK https://t.co/cUTETiMey2 — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 17, 2023