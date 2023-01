Fred e Ricardo, Bruna Griphao e Larissa seguem na prova de resistência - Reprodução da TV Globo

Fred e Ricardo, Bruna Griphao e Larissa seguem na prova de resistência Reprodução da TV Globo

Publicado 17/01/2023 10:44

Rio - Apesar do cansaço, Fred e Ricardo e Bruna Griphao e Larissa seguem na prova de resistência do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, que vale imunidade. A dupla que levar a melhor na disputa, além de escapar do paredão na primeira semana do reality, ainda embolsa 10 mil reais e 10 anos de Globoplay para maratonar.

fotogaleria

Os primeiros a deixarem a disputa foram MC Guimê e Tina e Cristian e Marvvila. Com isso, eles não participam da Prova do Líder, nesta quinta-feira.

Paredão Secreto

Nesta semana, o paredão será em duas etapas. A primeira acontece na terça-feira, quando o público vota para tirar uma dupla da casa. Contudo, essa dupla não sai do programa imediatamente. Ela vai pro Quarto Secreto. Na segunda etapa, o público vota para eliminar definitivamente uma pessoa. A outra retorna para a casa mais vigiada do Brasil.