Ícaro Silva declara torcida para Aline Wirley, que está confinada no 'BBB 23'Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2023 20:42 | Atualizado 16/01/2023 20:42

Rio - O "BBB 23" estreia nesta segunda-feira, na TV Globo , e Ícaro Silva foi às redes sociais para declarar sua torcida para Aline Wirley, que integra o elenco Camarote. Em postagem no Instagram, o ator compartilhou fotos ao lado da artista e falou sobre sua amizade de longa data com a cantora do grupo Rouge.

"Aline ilumina e eleva o nível de qualquer palco, show, jogo, espetáculo, evento ou história em que ela estiver presente. Não importa onde, sempre estarei te assistindo e torcendo por você, minha irmã. Se por um lado observo apreensivo enquanto você entra em uma arena que centraliza o julgamento do país inteiro, por outro fico feliz pela imensa sorte que o Brasil terá de te conhecer melhor e reconhecer a estrela e a pessoa gigante que você é", escreveu o global.

Com bom humor, ele ainda deixou claro que pretende se engajar na torcida pela sister: "Te amo, honro e respeito suas escolhas e, se precisar, até mutirão eu vou puxar (inclusive tenho que entender o que é isso exatamente)", completou o ator de "Cara e Coragem".



A postagem vem depois de Ícaro Silva desagradar fãs do "Big Brother Brasil" por criticar o reality show ao negar sua participação na edição do ano passado. No final de 2021, o ator se revoltou com os boatos de que participaria do programa: "Respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil", disparou.

Na época, a declaração do artista dividiu opiniões de celebridades e Tiago Leifert, que apresentou a atração de 2017 a 2021, foi para um embate direto com Silva. Ao defender o "BBB", o jornalista pediu mais respeito pela história do programa e chegou a dizer que o reality pagava o salário do ator.