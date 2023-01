Tadeu Schmidt posa com os jornalistas que visitaram a casa do ’BBB 23’ - Paulo Belote/Globo

Tadeu Schmidt posa com os jornalistas que visitaram a casa do ’BBB 23’Paulo Belote/Globo

Publicado 14/01/2023 12:47

Rio - O "BBB 23" começa na próxima segunda-feira e os preparativos já estão a todo vapor. O DIA participou, nesta sexta, de uma visita guiada à casa do reality show, nos Estúdios Globo, para conhecer as novidades do programa. O apresentador Tadeu Schmidt foi o responsável por mostrar cada cantinho do local para os jornalistas.

A visita começou com um café da manhã com direito a muitos doces e cupcakes temáticos do "BBB 23". Em seguida, os dummies acompanharam os jornalistas na jardineira - aqueles famosos carrinhos em que os artistas circulam pelos estúdios - até a casa mais vigiada do Brasil. No local, ninguém menos que o diretor Boninho nos aguardava para dar alguns avisos.

"Vocês vão ter uma experiência séria pela casa. Cuidado com as coisas que têm na casa, as coisas estão soltas, então a gente pede pra não mexer. Vocês vão poder se divertir à vontade na casa. O microfone está aí, custa muita estaleca, não caiam na piscina. Se quiserem, pode até cair, mas tirem o microfone", pediu o diretor.

Para que nós, jornalistas, ficássemos ainda mais inseridos no mundo do "BBB", a produção preparou uma dinâmica em que todos deveríamos tirar uma bolinha da urna. Quem tirasse a bolinha branca, precisaria eliminar um colega do tour pela casa. A eliminação, claro, era fake, mas a ansiedade por ter que tirar um coleguinha do jogo não. Imagina como não deve ser para quem vive isso de verdade no reality. Dá até pra entender um pouco mais as "plantas" que não gostam de se comprometer...

O dia estava lindo e o sol brilhava nos jardins da casa. Agora também dá pra entender porque os participantes odeiam tanto receber o Monstro. Chega a ser impossível pensar em ficar todo coberto por uma fantasia em meio a tanto calor. Bom mesmo é curtir o solzão na piscina da casa, que é enorme!

Frio na barriga

Em seu segundo ano à frente do "BBB 23", Tadeu Schmidt acredita que vai conseguir aproveitar mais os primeiros momentos do reality, agora que já conhece melhor o funcionamento do programa. "É diferente! Tem também o frio na barriga mas é diferente porque na primeira edição tinha muita coisinha ali, técnica, que eu estava descobrindo. Não tinha como experimentar, até experimentei antes, mas só fazendo mesmo que dava pra saber. Agora já sei como o negócio funciona mesmo, como é o funcionamento do brinquedo, então acho que vou curtir mais, sobretudo esses primeiros dias", afirmou.

"Quando eu cheguei no ano passado eu estava descobrindo como era o funcionamento da coisa. Coisas técnicas mesmo, eu entender o delay, como que pode conversar com as pessoas, como não pode. O que dá certo, o que não dá certo. Não tem como treinar muito isso sem os participantes", completou.

A casa

Durante a visita, Tadeu Schmidt apresentou a parte interna da casa. A sala desta vez tem o tema "viagem", com globos terrestres espalhados pelo teto e toda a decoração em torno deste assunto. O temido botão de desistência está de volta e também acompanha o tema: desta vez ele lembra uma bússola. E o mais importante é que nesta edição há uma câmera na parte interna do botão, para que seja possível ver bem de pertinho o semblante do brother que decidir abandonar o programa.

Ambos os quartos são lindos, mas o cômodo com tema de deserto é bem menor. Já dá pra prever a correria para ficar no quarto maior, que lembra o fundo do mar. Esta jornalista que vos fala já estava se sentindo a própria Ariel, de "A Pequena Sereia", por lá. Questionado sobre a primeira coisa que faria ao entrar no reality, Tadeu logo disparou: "Primeira coisa que eu faria no BBB? Escolher minha cama!".

O espaço preferido do apresentador foi a cozinha. "A cozinha está a coisa mais linda. Não está a coisa mais linda? A nossa Xepa é uma casa de praia. Aqui é onde o pessoal vai passar um pouco de perrengue. O VIP é a casa da Serra, que é mais sofisticada. Essa cadeira aqui eu queria levar pra minha casa, olha que coisa mais linda. Olha as louças!", disse. "O pessoal aqui (Xepa) na moela, na rabada e o Vip só no escargot, caviar", brincou.

O confessionário ganhou uma decoração mais escura e modernista, ainda no estilo gamer, com leds azuis e vermelhos. A academia continua com um quadro tático, em que os participantes poderão montar muitas estratégias. O espaço também tem muitas poltronas e cadeiras para que os brothers possam conversar por lá. Isso tudo, claro, além dos aparelhos de musculação, esteira, garrafinhas de água e toalhas.

Atenção, preste muita atenção!

O gramado conta com dois big fones. Os dois funcionarão, mas só o brother que atender à ligação mais rápido escutará a mensagem. Além do big fone, o "BBB 23" terá muitos poderes e privilégios inéditos que prometem movimentar as estratégias dos participantes.

"Acho que as novidades vão impactar muito no jogo, sobretudo quando as pessoas usarem os novos poderes, novos privilégios pra mexer com o jogo. Isso vai movimentar bastante a casa", acredita Tadeu Schmidt. O "BBB 23" estreia na próxima segunda-feira após "Travessia".