Campeã do 'BBB 20', Thelma Assis abre o jogo sobre regalias do pré-confinamento - Reprodução/TV Globo

Campeã do 'BBB 20', Thelma Assis abre o jogo sobre regalias do pré-confinamentoReprodução/TV Globo

Publicado 14/01/2023 12:50

Rio - Thelma Assis, a Thelminha, expôs alguns detalhes sobre o pré-confinamento que antecede a entrada dos participantes do "Big Brother Brasil" na casa. Durante o "É de Casa" deste sábado, na TV Globo, a campeã do "BBB 20" contou que a produção de reality show disponibiliza certas regalias para os brothers e sisters, que ficam hospedados em um hotel na semana anterior à estreia do programa.

fotogaleria

"Eu dormia muito, fazia atividade física, de vez em quando lia um livro ou assistia a uma série, quando eles deixavam. Mas é uma ansiedade danada", revelou a médica e influenciadora.

Ao relembrar os dias antes de entrar na casa mais vigiada do país, Thelminha ainda disse que procurar regular o sono no hotel: "Eu fiquei com medo de mudar meu ciclo (durante o reality), porque a gente fica até de madrugada conversando e festando. Aí falei: 'Vou aproveitar para dormir tudo o que tiver que dormir agora'", relatou.



O "BBB 23" tem estreia marcada para segunda-feira, dia 16, após a exibição da novela "Travessia", com apresentação de Tadeu Schmidt. A edição deste ano traz diversas novidades, como a formação de duplas para a primeira semana do reality show, a partir de uma votação aberta ao público. Os fãs do programa têm a chance de juntar um participante do grupo Pipoca com outro do elenco Camarote. O resultado será revelado pelo apresentador do programa neste domingo, no "Fantástico".