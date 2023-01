Eliminado da 'Casa de Vidro', Manoel Vicente passeia com o namorado em shopping do Rio

Rio - Após ser eliminado da "Casa de Vidro" do "BBB 23" , Manoel Vicente curtiu a liberdade ao lado do namorado, Daniel Piza. O psiquiatra de 32 anos foi visto, na tarde desta sexta-feira, passeando com o amado no shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os dois esbanjaram sorrisos enquanto caminhavam pelo estabelecimento.

Manoel foi um dos participantes da Casa de Vidro, que chegou ao fim na última quinta-feira, quando Paula e Gabriel foram escolhidos pelo público para entrar no "BBB 23". Além do psiquiatra, Giovanna Leão também esteve confinada na estrutura montada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, mas não conquistou a tão sonhada vaga no elenco da edição que estreia na segunda-feira, dia 16, após a exibição de "Travessia", na TV Globo.

Relatar erro